Pescara, Balzano sul futuro: "Resterei in ogni categoria. Voglio riportare in B questo club"

Il difensore del Pescara Antonio Balzano, in scadenza di contratto con il Pescara, dalle colonne de Il Centro ha aperto alla permanenza in Abruzzo dopo la retrocessione in Serie C: “Resterei qui in qualsiasi categoria, non conosco il mio futuro e giustamente tutto tace al momento, ma ho tanta voglia di rivalsa e sarei felice di dare il mio contributo per riportare il Pescara in Serie B. La retrocessione ha provocato un dolore immenso ed è nostro dovere scusarci con i tifosi, ma ora bisogna reagire assieme perché per riportate il Pescara dove merita abbiamo bisogno del loro sostegno”.