Pescara, Breda:"Primo tempo regalato, dobbiamo dare di più. Non mi dimetto"

Perde ancora il Pescara, questa volta contro il Venezia in casa per 0-2 e rimane al penultimo posto in classifica in Serie B. Gli uomini di Roberto Breda rischiano di trovarsi alla fine di questa quarta giornata di ritorno ultima in classifica, nel caso in cui ovviamente l'Entella dovesse vincere domani con il Frosinone: "Abbiamo giocato un primo tempo con la paura, eravamo molto bloccati, siamo stati senza personalità e sembravamo quasi rassegnati ogni volta che il Venezia aveva la palla tra i piedi. Non possiamo permetterci di regalare un tempo a nessuno, figuriamoci ad una squadra molto forte e attrezzata come il Venezia. Nella ripresa siamo andati molto meglio, ho visto qualche segnale, ci siamo tolti la paura e mai abbiamo dato l'idea di essere rassegnati. Serve maggiore personalità, siamo lenti nel giro palla e sugli esterni non ci arriviamo mai. Ad Odgaard non possiamo addossare tutte le colpe, Galano non sta ancora bene così come Giannetti. Ora dobbiamo solo ripartire e dare tutti di più, io in primis. Se mi dimetto? No".