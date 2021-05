Pescara, in caso di C sarà rivoluzione. C'è da abbattere i 5mln di monte ingaggi

Con la retrocessione che potrebbe arrivare già nel pomeriggio di oggi a Pescara sono già iniziate le riflessioni in vista di una eventuale discesa in Serie C. A fare il punto della situazione ci ha pensato Il Messaggero che evidenzia come il Delfino dovrà affrontare una profonda ristrutturazione partendo dalla necessità di abbattere il monte ingaggi da 5 milioni di euro, uno dei più alti dell’attuale Serie B, e dal sicuro addio dei 17 giocatori attualmente in prestito. Difficile, poi, la permanenza anche di quesi giocatori legati al club del presidente Sebastiani da contratti pluriennali come Galano, Valdifiori, Sorensen e Fiorillo. Quasi certo l’addio anche di calciatori in scadenza e over 30 come Dessena e Balzano.