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Pescara, Letizia: "A Carrara potevamo vincere 3-1 ma conta festeggiare alla fine"

Pescara, Letizia: "A Carrara potevamo vincere 3-1 ma conta festeggiare alla fine"
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Luca Bargellini
Oggi alle 23:04Serie B
Luca Bargellini

Contro la Carrarese il Pescara di Giorgio Gorgone porta a casa un punto che muove la classifica anche se non cambia di molto le chance salvezza in Serie B del Delfino. Sulla prestazione del 'Dei Marmi', ospite di Rete8, si è espresso l'autore di uno dei due gol: Gaetano Letizia.

“Preferivo non fare gol ma vincere la partita - racconta il difensore -. Dobbiamo accantonare questa gara e andare avanti. Il calcio è questo, ci prendiamo il punto e ce lo teniamo stretto. Sul gol contro la Samp mi assumo le responsabilità. Potevamo fare il 3-1 ma speriamo di festeggiare alla fine. Abbiamo giocato, avevamo spazi e quando potevamo affondavamo. Peccato il gol subito ma ci teniamo stretto questo punto.

Campo sintetico? A mio parere non cambia molto, è tutta una situazione mentale. Potevamo vincerla ma alla fine c’è stata questa beffa. Anche di un punto allunghiamo. Il gol è stato bellissimo, dedico il gol alla mia compagna e alla piazza che mi è stata vicinissima".

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