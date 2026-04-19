Pescara, Letizia: "Avrei preferito non segnare e vincere. Il pareggio è stato una beffa"

Autore del gol del momentaneo 1-1 contro la Carrarese, il difensore del Pescara Gaetano Letizia ha parlato nel posto gara ai microfoni di Rete 8 masticando amaro per un pareggio subito nei minuti finali che ha frenato la rincorsa salvezza degli abruzzesi: "Avrei preferito non fare gol, ma vincere la partita. Ora dobbiamo accantonare questa partita e andare avanti perché il calcio è questo, ci prendiamo un punto e lo teniamo stretto. Oggi potevamo segnare il 3-1, ma non è successo e speriamo comunque di poter festeggiare alla fine".

"Abbiamo giocato e quando potevamo affondavamo visto che avevamo spazi per farlo, peccato per il gol subito, ma ci teniamo stretto questo punto come ho detto. - prosegue ancora il difensore - C'è stata questa beffa, ma allunghiamo comunque. Campo sintetico? Non cambia molto secondo il mio parere, è tutta una situazione mentale. Il gol? lo dedico alla mia compagna e alla piazza che mi è sempre stata vicina".