TMW
Pescara, occhi su Dellavalle per la difesa. La società blinda Gaetano Letizia
TUTTO mercato WEB
Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il Pescara ha deciso di blindare Gaetano Letizia. Nonostante un'offerta importante dell'ambizioso Ravenna e il sondaggio della Salernitana, l'esperto jolly difensivo resterà un punto di forza degli abruzzesi almeno fino a fine stagione. A questo punto però facile prevedere possa riaprirsi il discorso per il rinnovo.
Contestualmente il direttore sportivo Pasquale Foggia è a caccia di rinforzi per rimpinguare la rosa: piacciono il difensore Alessandro Dellavalle, corteggiato anche dall'Avellino, e il giovane centrocampista Alessandro Romano, ieri in panchina con i giallorossi nel match di Bergamo con l'Atalanta.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Luca Calamai Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Le più lette
1 Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia