TMW Ravenna, pronto l'assalto a Letizia del Pescara: presentata un'offerta importante

Il Ravenna vuole fare sul serio per puntare alla promozione in Serie B e per rinforzare la propria difesa starebbe pensando a un giocatore di grande qualità ed esperienza. Il nome è quello di Gaetano Letizia, classe’90 in forza al Pescara con cui nella passata stagione ha conquistato il salto di categoria e che in questa ha collezionato 15 presenze in cadetteria.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club romagnolo avrebbe messo sul piatto un’importante offerta contrattuale per il giocatore che può ricoprire ogni ruolo in difesa e un contratto di un anno e mezzo che potrebbe far riflettere il giocatore anche alla luce del fatto che il suo attuale legame con gli abruzzesi scade a fine stagione.