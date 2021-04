Pescara-Pisa 3-1, le pagelle: Busellato infaticabile, Odgaard fa la differenza. Male Benedetti

PESCARA-PISA 3-1

Marcatori: 41' Galano (Pe), 90 Machin (Pe), 92' Marconi (Pi), 97' Busellato (Pe)

PESCARA

Fiorillo 6,5 - Un solo intervento nel primo tempo per negare la gioia del gol a Mazzitelli con un gran riflesso. Sicuro nelle uscite alte.

Bellanova 6 - Rientrato dalle fatiche europee con gli azzurrini non sembra risentirne interpretando bene anche il ruolo di terzino basso.

Sorensen 6 - In fase di impostazione lascia parecchio a desiderare ma in marcatura fa il suo dovere concedendo poco allo spettacolo.

Scognamiglio 6,5 - Si prende un bel rischio in avvio con un intervento scomposto su Marsura. La mette sul piano fisico con Marconi e tiene botta.

Masciangelo 6,5 - Parte forte, lanciandosi negli spazi aperti dai movimenti a rientrare di Capone. Gioca alto, andando spesso al cross.

Dessena 6,5 - Esperienza e grande capacità di leggere le situazioni in anticipo. Gestisce molto bene il traffico in mezzo mettendo ordine.

Busellato 7 - Tanta sostanza davanti alla difesa, scherma in fase di non possesso e accompagna l'azione offensiva. Certifica la vittoria in contropiede.

Galano 7 - La sblocca con un inserimento perfetto, prima aveva offerto una gran palla in verticale a Odgaard. (78' Ceter 6,5 - Entra per dare peso all'attacco e serve a Busellato l'assist per il terzo gol).

Maistro 6,5 - Si accende a intermittenza ma quando lo fa mostra di avere colpi non banali nel suo repertorio. Ko per un problema muscolare. (63' Machin 6,5 - Elettrico, sfiora il gol e ogni volta che entra in possesso della sfera dà l'impressione di poter far male).

Capone 6,5 - Largo a sinistra, si accentra spesso per liberare la corsia alle sovrapposizioni di Masciangelo. Gori gli nega la gioia del gol. (77' Volta sv)

Odgaard 7,5 - Elegante nella protezione del pallone, altruista e molto intelligente nel cercare sempre la giocata migliore per la squadra. Non segna ma ne propizia due. (90' Giannetti sv)

PISA

Gori 6,5 - Prende tre gol ma è comunque il migliore dei suoi. Due interventi strepitosi nella parte finale del match su Capone e Busellato.

Belli 5 - Masciangelo lo aggredisce fin dalle prime battute, costringendolo a starsene sulla difensiva. (55' Birindelli 6 - Più propositivo del compagno, trova spesso il fondo).

Benedetti 4,5 - In difficoltà come tutto il reparto sulle accelerazioni del Pescara. Pasticcia, regalando a Machin la palla del raddoppio.

De Vitis 5 - Confermato al centro della difesa, soffre terribilmente Odgaard che lo lascia sul posto in occasione del gol. (46' Caracciolo 6 - Porta più aggressività alla linea difensiva, fa ricorso al mestiere per limitare il talento di Odgaard).

Beghetto 5,5 - Si propone con buona continuità ma non è sempre preciso al momento di andare al cross. E dietro concede parecchio.

Gucher 5,5 - Riportato nel ruolo naturale di mezzala dopo la parentesi da trequartista. Gli manca la lucidità al momento di concludere. (84' Pisano sv)

Quaini 5,5 - Si abbassa molto per costruire il gioco da dietro. Stavolta però non riesce a ripetere la prestazione super con la Spal. (74' Sibilli sv)

Mazzitelli 6 - Sempre pericoloso in zona gol, Fiorillo gli dice di no con una parata a mano aperta. Bel velo per liberare al tiro Marconi.

Marsura 5,5 - Cerca di legare il gioco sulla trequarti, incidendo però poco. Troppo frenetico nella fase di finalizzazione.

Palombi 5 - Si sbatte come al solito con grande generosità ma non è mai pericoloso. (55' Vido 6 - Un paio di spunti interessanti in velocità, vivacizza la manovra).

Marconi 6 - Scognamiglio usa i gomiti per tenerlo a distanza e in parte ci riesce. Si riscatta nel finale con un guizzo da opportunista.