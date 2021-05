Pescara, tris di nomi per il ruolo di direttore sportivo: Matteassi, Fracchiolla e Ortoli

Dopo la retrocessione in Serie C a Pescara è arrivato il momento del rinnovamento. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente Daniele Sebastiani che non ha escluso cambiamenti sia in panchina che nella dirigenza.

A proposito di quest'ultima, si legge su PescaraSport24, i nomi per il ruolo di ds non mancano: da quello di Luca Matteassi oggi al Modena, passando per quello di Domenico Fracchiolla del Lecco fino ad arrivare al pescarese doc Armando Ortoli.