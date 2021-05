Pisa, Corrado: "Gravemente danneggiati, con gli arbitri non è stata una stagione fortunata"

L’amministratore delegato del Pisa Giovanni Corrado ha parlato in sala stampa dopo la rimonta subita dal Venezia: “Non è la prima volta che capita e questo dovrà servirci da monito per il futuro però anche oggi siamo qui a commentare un episodio che ci danneggia gravemente condizionando la partita. Sicuramente in questa annata non siamo stati fortunati da questo punto di vista. Al di là del fatto che oggi abbiamo raggiunto la salvezza matematica che resta un grande risultato, non possiamo andare a casa soddisfatti perché abbiamo fatto una grande prestazione mettendo sotto l’avversario e avremmo meritato di più”.

Oltre al danno la beffa dell’espulsione di Gucher...

“Questo dimostra che manca serenità. Sicuramente le proteste sono sempre sbagliate ma quello di oggi è un errore troppo grosso commesso a tre minuti dal termine. C'è un pregresso di una stagione parecchio funesta con gli arbitri, nel complesso siamo stati molto sfortunati. Non mi piace dare importanza a questo ma per l’ennesima volta un risultato viene deciso così”.

C’è rammarico per i playoff sfumati definitivamente?

“Vincendo oggi avevamo poi uno scontro diretto col Brescia che poteva cambiare gli scenari perché la B è un torneo molto equilibrato. Dobbiamo comunque essere orgogliosi di aver regalato ai nostri tifosi la possibilità di giocare questo campionato per il terzo anno consecutivo, cosa che non accadeva da trenta anni, però come società non non possiamo essere completamente soddisfatti. Vogliamo di più e cercheremo di andarcelo a prendere il prossimo anno. Magari con un pizzico di buona sorte in più e l’aiuto del VAR”.