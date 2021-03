Pisa, D'Angelo in vista della sfida al Pescara: "Spero le vince tutta, tranne quella contro di noi"

vedi letture

Dalle colonne de Il Centro, come riferisce pescarasport24.it, è intervenuto il tecnico del Pisa Luca D’Angelo, in vista della sfida che opporrà i toscani al Delfino: "Stiamo facendo un buon campionato, tenendo conto che è più complicato del solito. Sorpreso dalla classifica del Pescara? Si, perché secondo me è una buona squadra. Da tifoso spero le vinca tutte, tranne la partita contro il mio Pisa. Con 21 punti in palio si può salvare. E glielo auguro di cuore".