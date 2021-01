Pisa, D'Angelo: "Varnier disponibile. Anche per giocare dall'inizio. I convocati per il Brescia

In conferenza stampa Luca D’Angelo, tecnico del Pisa, ha parlato della probabile formazione di domani contro il Brescia: “Dispiace per gli assenti ma abbiamo una rosa in grado di sopperire a queste difficoltà e abbiamo ritrovato Varnier che è a disposizione anche per giocare dall’inizio“.

Di seguito la lista dei convocati del tecnico nerazzurro per la gara di domani:

Portieri: Gori, Kucich, Loria, Perilli,

Difensori: Bechini, Belli Benedetti, Birindelli, Meroni, Pisano, Varnier

Centrocampisti: De Vitis, Gucher, Marin, Marsura, Mazzitelli, Quaini, Siega, Soddimo,

Attaccanti: Marconi, Palombi, Sibilli, Vido