Pisa, De Vitis: "Pareggio risultato più giusto, non siamo stati brillanti ma data continuità"

Il centrocampista del Pisa Alessandro De Vitis ha parlato al termine del match pareggiato contro la Reggina: "Credo sia il risultato più giusto perchè non siamo stati brillanti, ma abbiamo dato continuità di risultato anche se speravamo in un finale diverso - riporta TuttoPisa.com -. La Reggina è venuta a fare una buona partita e credo che i valori siano stati abbastanza livellati. Non so se per demerito nostro o per bravura loro, ma abbiamo fatto fatica ad impostare da dietro e fare la giocata importante. Non credo che la stanchezza sia stata un fattore determinante perchè abbiamo una rosa profonda e molti cambi. Bisogna affrontare ogni gara nel migliore dei modi e capire, nelle ultime 4-5 giornate, dove possiamo arrivare. Ci manca forse quello scalino per entrare nei playoff, ma stiamo riuscendo a tenere lontana la zona calda. Siamo una squadra ambiziosa e non ci nascondiamo, ma una gara alla volta".