Pisa, Gucher: "Penalizzati dagli episodi, ci rode ma dobbiamo guardare avanti"

Al termine della partita con la Virtus Entella, il capitano del Pisa Robert Gucher è intervenuto in zona mista per commentare la sconfitta che pone fine alla serie positiva di otto partite: "Nel primo tempo siamo partiti bene e abbiamo trovato il vantaggio. Purtroppo gli episodi ci hanno penalizzato. Nella ripresa abbiamo fatto fatica a giocare come nel primo. Le occasioni le abbiamo avute, ma può capitare un passo falso dopo un periodo bello. Lo spirito giusto c’è stato".

Perchè il Pisa su questo campo fa sempre tanta fatica?

"Questo è un campo sintetico al quale non siamo abituati, ma non ci sono nè alibi nè scuse. In Coppa Italia è stata colpa nostra, mentre oggi c’è stato un rigore inventato, un gol regolare annullato e due contropiedi concessi. Tutte le squadre che vengono a Chiavari faticano"

Come si riparte?

"Ci aspettano 5 partite in 13 giorni e dobbiamo recuperare bene perchè sul sintetico la fatica si sente di più il giorno dopo. Ci rode molto questo risultato, ma bisogna guardare avanti, il campionato è lungo e bisogna guardare avanti".