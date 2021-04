Pisa, Palombi: "Il rigore non dato? Marinelli fa un errore grave. Risultato bugiardo"

Dopo la sconfitta di misura in casa contro il Lecce, l'attaccante del Pisa Simone Palombi ha rilasciato un'intervista al canale ufficiale del club nerazzurro. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

È un peccato, perché non meritavate di perdere.

"È veramente un peccato, perché la nostra prestazione l'abbiamo fatta, si è visto un Pisa che lottava su tutti i palloni e abbiamo coperto bene il campo. Abbiamo dato filo da torcere ad una squadra che probabilmente festeggerà la promozione perché è una delle più forti del campionato. Siamo rammaricati, perché il risultato è bugiardo".

Cos'è mancato per trovare il gol?

"La partita l'abbiamo fatta. Non abbiamo segnato, ma avevamo la sensazione di poterla portare a casa. Purtroppo le partite sono condizionate anche dagli episodi, di certo a noi è un po' di volte che non gira bene".

In questo senso poteva essere decisivo il rigore che non vi è stato concesso per un fallo su di te.

"Mi ritengo un giocatore abbastanza onesto: se cado è perché ho sentito un tocco. La dinamica parla chiaro, non c'è molto da parlare perché secondo me l'arbitro ha fatto un errore grave. Era rigore, ma nel secondo tempo dovevamo continuare così, forse abbiamo avuto il difetto di abbassarci un po'. L'episodio del rigore per loro ci ha condizionato in modo negativo. Sono stati i dettagli a fare la differenza".

Non perdevate due partite di fila da un po' di tempo, ma il Pisa visto oggi ha tutto per riprendersi già dalla prossima.

"A Pescara era forse mancata un po' di cattiveria, oggi abbiamo visto un Pisa che può giocarsela con chiunque, cosa che ha dimostrato in tutto il campionato, vedi le vittorie contro la SPAL o contro il Monza. Purtroppo ci capita spesso di raccogliere meno di quanto produciamo, di questo siamo rammaricati, ma ci siamo perché lavoriamo bene in settimana e le prestazioni come quella di oggi ci danno un motivo in più per credere nei nostri obiettivi".