Pisa, Varnier amareggiato per il ko con la Cremonese: "Meritavamo di più"

Dopo il ko contro la Cremonese, il difensore del Pisa Marco Varnier ha commentato alla stampa: "Sicuramente perdere non è mai bello soprattutto dopo aver creato molto - riporta TuttoPisa.com -. Meritavamo di più ed è un peccato perchè in gare come queste dovevamo portare a casa di più. Inizialmente ci siamo disuniti e ci siamo fatti sorprendere accusando un po’ il colpo, poi però ci siamo riorganizzato e dopo il 2-1 la gara è cambiata. Il Pisa deve guardarsi ancora dietro per raggiungere quanto prima la quota salvezza: questa gara ci deve servire per capire che almeno un punto va portato a casa. Abbiamo motivo di rivalsa martedì, ma non sarà semplice contro una squadra brava nel contropiede".