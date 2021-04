Pordenone, Domizzi: "A Cremona per cercare continuità". Camporese torna fra i convocati

vedi letture

“A Cremona cerchiamo continuità. Sarà una partita difficile contro una squadra forte, ma abbiamo le armi per metterli a nostra volta in difficoltà e guadagnare un risultato positivo, quella fiducia e sicurezza che ci serviranno da qui alla fine del campionato”. Così Maurizio Domizzi esordisce in conferenza stampa presentando la sfida coi grigiorossi di domani: “Loro hanno giocatori forti ed esperti, alcuni destinati a giocare in Serie A e voglio fare i complimenti a Pecchia per l’atteggiamento super aggressivo che ha dato alla squadra. Ha inculcato una mentalità importante, che è ben riconoscibile. - continua Domizzi – In settimana abbiamo lavorato bene, perché qualche giocatore ha recuperato un po’ di condizione e qualche altro ha messo minuti in più sulle gambe. Non ci sono stati intoppi. La cosa prioritaria è cercare di raggiungere un livello di condizione buono e, aspetto ancor più importante e allo stesso tempo difficile, quanto più possibilmente uniforme. La formazione iniziale? C’è qualche scelta in più a disposizione, ma vediamo”.

Sono 22 i convocati per la sfida in terra lombarda. Rispetto alla scorsa sono out i giovani Del Savio, Turchetto e Samotti, mentre rientrano Fasolino e Camporese. Questo l’elenco completo:

Portieri: Bindi, Perisan, Fasolino

Difensori: Berra, Stefani, Barison, Bassoli, Camporese, Falasco

Centrocampisti: Calò, Magnino, Pasa, Misuraca, Biondi, Scavone, Mallamo, Zammarini, Rossetti

Attaccanti: Banse, Butic, Ciurria, Musiolik