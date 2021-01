Pordenone, Lovisa sulla cessione di Diaw: "Operazione irrinunciabile. Ora ci rafforzeremo"

A seguito dell’ufficialità della cessione di Davide Diaw dal Pordenone al Monza, il numero uno dei Ramarri Mauro Lovisa ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i canali ufficiali del club neroverde: “Auguriamo il meglio a Davide Diaw. Quella conclusa oggi con il Monza è un’operazione importante e irrinunciabile per tutte e tre le parti. Salutiamo prima che un bomber da Serie A, un bravissimo ragazzo. Posso assicurare ai tifosi che come società siamo presenti sul mercato e rinforzeremo sicuramente la squadra, senza snaturare peró la filosofia del progetto sportivo che in questi anni ha regalato (e continuerà a regalare) tante soddisfazioni. E quel che conta di più in questo istante è Pordenone-Lecce, match molto importante su cui la concentrazione del gruppo e dello staff è massima”.