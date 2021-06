Pordenone, Paci si presenta: "Se sono arrivato in un club come questo è grazie al Teramo"

Ieri l’ufficialità, oggi la presentazione. Inizia subito a mille all’ora l’avventura di Massimo Paci come nuovo tecnico del Pordenone. Queste le parole del nuovo allenatore dei Ramarri riportata da TrivenetoGoal.it: “Il modo di giocare? Tanto dipenderà dai giocatori che riusciremo a prendere, diciamo che la base sarà la difesa a quattro, poi si vedrà lungo il percorso. Se oggi sono qui devo dire grazie al presidente del Teramo e ai giocatori che mi hanno permesso di vivere una grande stagione. Il calcio non è solo schemi, c’è tanta passione dietro a quello che appare in superficie. Anche grazie a loro sono qui oggi. L’ipotesi potrebbe essere il 4-4-2. Credo molto nella gavetta, questo che sto per fare è lo step più difficile. Dovrò dimostrare di essere pronto per questa categoria. La gavetta per me è stata estremamente positiva, la parte più importante sono gli altri. Tu sei l’allenatore. Con me ci sarà Roberto Guana, una persona estremamente onesta che condivide con me gli stessi valori. Quando lavoro non riesco a essere simpatico, Roberto copre questa mia caratteristica. Il preparatore atletico sarà Salvo Sciuto, una figura di elevatissimo spessore e personalità. L’Ascoli? No, direi che le mie emozioni sono spostate su Pordenone, è stato tutto molto veloce e non vedo l’ora di cominciare. Se farò degli errori li farò con la massima onestà. Sono qui per dare il massimo e per competere, i fatti faranno la differenza”.