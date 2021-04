Pordenone-Pisa 2-2, le pagelle: Ciurria devastante, Marconi cecchino. Disastro Scavone

vedi letture

PORDENONE-PISA 2-2

Marcatori: 4' e 35' rig. Marconi (PI), 11' rig. Ciurria (PO), 65' Zammarini (PO)

PORDENONE

Perisan 5,5 - Fin troppo disinvolto nelle uscite, per poco non la combina grossa. Incolpevole sul primo gol, Marconi lo spiazza dagli undici metri.

Berra 6 - Puntuale nelle diagonali difensive, non si scompone sulle folate di Lisi e non sembra avere grosse colpe sul secondo gol subito,

Camporese 6 - Difesa di posizione, se la cava con delle buone letture. Molto bello il duello con Marconi, si fa rispettare nel gioco aereo.

Barison 4,5 - Subito in ritardo nella chiusura su Marconi. Lascia i compagni in dieci a inizio secondo tempo prendendosi il secondo giallo.

Falasco 6 - Buona corsa, nel primo tempo è tra i più propositivi. Nella ripresa si dedica prevalentemente al contenimento. (88' Chrzanowski sv)

Magnino 6,5 - Poco appariscente, ma presente. Cattivo al punto giusto nei contrasti, sulle seconde palle arriva quasi sempre primo.

Scavone 4 - Gli spetta l'ingrato compito di sostituire Calò e non ne azzecca una. Colleziona falli in serie e causa il rigore del 2-1. (58' Bassoli 6 - Dentro per riassestare la difesa dopo l'espulsione di Barison).

Misuraca 5,5 - Da mezzala gioca a ritmi bassi, senza cambiare mai passo. Meglio quando con la squadra in dieci si mette a fare il regista.

Zammarini 6,5 - Confermato sulla trequarti, qualche buon duetto con i compagni prima di firmare di testa la rete del pareggio (88' Pasa sv)

Mallamo 7 - Schierato in posizione più avanzata con la sua rapidità e le sue sterzate crea enormi grattacapi alla difesa del Pisa. Avvia l'azione del 2-2.

Ciurria 7,5 - Si carica la squadra sulle spalle e la trascina al pareggio nonostante l'inferiorità numerica. Devastante, fa un gol, se sfiora un altro paio e serve un assist al bacio.

PISA

Gori 7 - Due parate di grande qualità su Ciurria. Strepitoso il riflesso sulla girata a colpo sicuro nel primo tempo, concede il bis chiudendo lo specchio della porta nella ripresa.

Belli 5,5 - Dei due terzini nerazzurri è quello più bloccato, prezioso nei raddoppi. Si propone maggiormente in avanti quando la squadra è in superiorità numerica.

Meroni 5,5 - Aggressivo in marcatura cercando sempre l'anticipo ma perde anche un brutto pallone, pur senza conseguenze. (87' Benedetti sv)

Caracciolo 6,5 - Propizia la rete del primo vantaggio e toglie le castagne dal fuoco con una chiusura provvidenziale su Ciurria.

Lisi 5,5 - La gamba non è brillante come nei giorni migliori, piazza un paio di buoni affondi ma si perde quando è il momento di arrivare al dunque. (77' Beghetto sv)

Siega 6 - Sostanza e buone idee, cerca di dare verticalità alla squadra e non ha paura di andare alla conclusione. (86' Marsura sv)

Marin 6,5 - Energico, pure troppo. Entra duro su Mallamo rischiando il rosso. Si riscatta procurando l'espulsione di Barison. (68' Sibilli 6 - Impatto molto buono sul match ma questa non è una novità).

Mazzitelli 5 - Protagonista sfortunato in occasione del rigore assegnato al Pordenone e sul secondo gol. Giornata no. (68' De Vitis 6 - Si piazza in mezzo per dirigere le operazioni con buone geometrie).

Gucher 6,5 - Si muove con eleganza tra le linee disegnando traiettorie invitanti. Gli resta il colpo in canna ma garantisce la solita qualità.

Vido 6 - Girando a largo dall'area neroverde abbassandosi per cucire il gioco. Non calcia mai verso la porta ma si rende utile nelle rifiniture.

Marconi 7,5 - Carica gli avversari di falli aiutando la squadra a restare alta e si conferma come formidabile stoccatore raggiungendo per la seconda stagione consecutiva la doppia cifra.