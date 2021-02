Pordenone, Strukelj: "Il pari sarebbe stato il risultato giusto. Ma ora testa all'Ascoli"

Dopo il ko di Reggio Calabria, in casa Pordenone, causa squalifica di Attilio Tesser, è il tecnico in seconda Mark Strukelj a parlare alla stampa: "C'è rammarico per come è maturata la sconfitta, è stata una partita che avremmo come minimo meritato di pareggiare, al netto poi di qualche episodio: il pari sarebbe stato un risultato buono, anche se noi abbiamo tentato di far qualcosa di buono anche nella ripresa, subendo però quel contropiede, per altro una delle prime azioni vicino alla porta dell'avversario che ci ha costretti a inseguire. Non era poi facile giocare in queste condizioni, ma purtroppo, anche per un errore nostro, torniamo a casa con il sacco vuoto".

Nel dettaglio: "Vorrei rivedere l'azioni, sapevamo che loro in ripartenza erano temibili, noi forse abbiamo tentato di fermarlo, ed è successo proprio nel momento in cui non dico si avesse la partita in mano ma stavamo comunque pressando molto. Abbiamo poi anche messo in campo tutti gli attaccanti, ma loro poi si sono chiusi, era ancora più difficile".

Conclude: "Tornare allenatore in prima? Niente di particolare, quando Attilio è squalificato vado: dispiace per un risultato non buono, ma pensiamo già a riscattarci ad Ascoli".