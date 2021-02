Pordenone, Tesser: "Buone impressioni da Biondi. Contro il Lecce decisive le seconde palle"

Attilio Tesser, tecnico del Pordenone, ha presentato così il match di domani in Vicenza, in programma domani alle 18 allo stadio Teghil, in conferenza stampa (fonte: TrivenetoGoal.it): "Veniamo da una prestazione positiva con il Lecce e dovremo cercare di ripeterci. Consapevoli che troviamo un avversario molto diverso dai giallorossi. Dovremo scendere in campo sempre con la mentalità giusta, spirito di squadra e gioco. Il Vicenza è compatto, aggressivo e si gioca la partita in avanti senza remore. Grande pressing e verticalizzazioni, un po’ come noi. Ci sarà da battagliare molto: chi riuscirà a recuperare maggiori secondi palle sarà sicuramente avvantaggiato. L’attacco? Musiolik e Butić hanno fatto molto bene con il Lecce, Ciurria rientra e Morra, già visto sabato scorso, sarà pronto presto. Biondi è un giovane interessante, mi ha fatto una buona impressione e ci dà ulteriori soluzioni a centrocampo, in particolare grazie alla sua duttilità. Trittico di gare ravvicinate? Va affrontato nel migliore dei modi, ma pensiamo sempre e solo alla prima sfida”.