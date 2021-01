Pordenone, Tesser: "Grande rammarico, potevamo vincere. Girone di andata positivo"

Dopo il pareggio per 0-0 conquistato a Cosenza, il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha commentato così la prestazione dei suoi: “Peccato perché sarebbe potuta essere la quarta vittoria consecutiva. C’è un grande rammarico perché anche undici contro undici abbiamo avuto diverse occasioni. Anche in superiorità numerica abbiamo creato alcune circostanze favorevoli, Falcone ha fatto tre importantissimi interventi, ma anche Perisan ne ha fatta una. C’è rammarico, ma anche soddisfazione per aver visto la squadra fare quello che doveva. Abbiamo fallito un calcio di rigore, ma la squadra ha fatto una buonissima partita, sono soddisfattissimo. Secondo me oggi avremmo meritato noi. Conta il gruppo e conta la squadra. Loro hanno protestato sul rigore, io mi sarei tenuto volentieri il gol regolare che è stato annullato. Un bilancio? Direi buono, alla fine del girone di andata abbiamo una buona classifica ed è stato un girone decisamente positivo. C’è un grande rammarico di alcune partite interne dominate e non vinte”.