Pordenone, Tesser: "Occhio al Cosenza, tra le squadre più propositive". I convocati

Conferenza di vigilia in casa Pordenone, con mister Attilio Tesser che ha presentato alla stampa la sfida della 19^ giornata, che opporrà i ramarri al Cosenza: "Dobbiamo tenere alta la tensione e la concentrazione, abbiamo centrato degli ottimi risultati con grande spirito di squadra, sempre presenti e in partita, con determinazione e concentrazione. Stiamo bene, spero si giochi in fiducia, ma con umiltà, con la voglia di aiutarsi tra noi e la consapevolezza di poter far bene contro chiunque. A ogni modo di fronte abbiamo una squadra di spessore, che esprime uno dei migliori giochi della B".

E proprio sul Cosenza: "Hanno motivazioni a mille, sotto di due gol hanno pareggiato contro il Monza, una delle più in forma, dimostrando tutto il loro valore. Il Cosenza ha grandi qualità tecniche, ed esprime un calcio propositivo. Servirà una gara di spessore. Tremolada da ex? Ci ha dato un grande contributo nei mesi scorsi, sappiamo bene le sue qualità, è uno da tenere d'occhi".

Spazio poi a una nota sulla squadra: "Ciurria è un giocatore importante per noi, mi ricopre tutti i ruoli in avanti, sta bene e sta giocando con continuità, ma purtroppo ieri si è fatto male e non lo avremo con noi: spero però sia una cosa breve. Non ci sarà neppure Bassoli, che aveva fatto benissimo a Salerno, ha un problema più lungo e dovrà stare fuori un po', così come Pasa e Gavazzi che dovrà essere anche operato. Ci sono giocatori fuori uso, per questo prima parlavo dell'importanza del gruppo e della compattezza di squadra".

Ecco quindi la lista dei 22 convocati:

PORTIERI: Bindi, Passador, Perisan

DIFENSORI: Barison, Berra, Camporese, Chrzanowski, Falasco, Foschiani, Stefani, Vogliacco

CENTROCAMPISTI: Calò, Magnino, Mallamo, Misuraca, Rossetti, Scavone, Zammarini

ATTACCANTI: Banse, Butic, Diaw, Musiolik.