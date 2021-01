Pordenone, Tesser: "Ora ci aspetta una squadra difficile come il Vicenza"

vedi letture

Attilio Tesser, allenatore del Pordenone, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara pareggiata per 1-1 contro il Lecce. Queste le sue parole, riprese da TrivenetoGoal.it: "Abbiamo reagito e trovato il gol dopo lo svantaggio, nel primo tempo c'è stato un nostro predominio mentre nella ripresa loro hanno preso un palo e noi abbiamo avuto una occasione clamorosa nel finale. Avevo chiesto a Butic e Musiolik di stare vicini, quest'ultimo fa ancora fatica a parlare la nostra lingua ma sta lavorando molto e spero si possa ambientare ancora di più. Ora ci aspetta una squadra difficile da affrontare come il Vicenza, servirà lo spirito di gruppo ossia farsi trovare pronti quando si viene chiamati in causa. Continuando a lavorare duro, otterremo i risultati positivi".