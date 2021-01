Reggina, agli sgoccioli l'avventura di Lafferty. Si lavora per risolvere il contratto

vedi letture

L'avventura di Kyle Lafferty, centravanti classe '87, alla Reggina sarebbe ormai agli sgoccioli. Il nordirlandese era arrivato la scorsa estate dopo la promozione in Serie B, ma non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con il club anche a causa di qualche acciacco e di un lutto in famiglia che lo ha tenuto lontano dall'Italia per qualche tempo. Ora, con la Reggina che necessita di liberare posti in lista over per fare mercato, il suo futuro appare lontano dall'Italia con - come riporta il Corriere dello Sport - la possibile rescissione consensuale del contratto. Al suo posto potrebbe arrivare Emmanuel Riviere dal Crotone.