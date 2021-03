Reggina, Baroni: "Con più lucidità avremmo trovato il pari, Brescia tra le migliori di B"

Non può essere soddisfatto Marco Baroni, tecnico della Reggina, dopo la sconfitta in casa del Brescia. Queste le parole al termine del match del tecnico amaranto. "Il calcio è questo, quando prendi un gol in quel modo, poi altre scelte sbagliate, alla fine paghi. Con maggiore lucidità avremmo trovato il pareggio, abbiamo avuto la chance per segnare, ma non ci siamo riusciti. Non è facile interpretare certe sfide contro squadre così importanti. A volte la squadra è precipitosa nel finalizzare, si potevano fare scelte diverse nei passaggi. La gara è stata preparata nel tentativo di passare in vantaggio e poi resistere al Brescia. Loro hanno un grande organico, tra i migliori della B".