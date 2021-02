Reggina, Baroni: "E' un errore pensare ora di aver fatto qualcosa". I convocati per il Cosenza

Derby calabrese questa sera per la Reggina di Marco Baroni, impegnata nel posticipo della 23^ giornata del campionato di B contro il Cosenza. Come riferisce tuttoreggina.com è stato proprio il mister a parlare del confronto: "Il Cosenza non è la squadra dell'andata, è una squadra centrata, che ha risorse importanti, individuali e collettive. Tremolada è un calciatore importante che è andato ad arricchire le carenze dell'organico. Non mi aspetto un Cosenza chiuso, loro hanno solidità e compattezza, quindi sarà una partita che vedrà le squadre giocare a viso aperto. Io non scendo mai per il pareggio, noi andiamo in campo per cercare i tre punti, i numeri sono fatti per essere sfatati, non ci guardo a queste cose. Mi aspetto un bel derby. La mia squadra non deve portare in campo timori e farne degli alibi. La squadra deve stare dentro la partita, contro l'Entella siamo andati subito avanti e alla fine è venuta fuori la loro aggressività. La nostra prova è stata buona, ancora sbagliamo un po' troppe transizioni, ma la squadra ha mantenuto equilibrio, non abbiamo subito molti tiri".

Poco spazio alle questioni societarie, legate alle dimissioni del Dg Antonio Tempestilli: "Quando va via una persona con la quale abbiamo lavorato assieme dispiace sempre. Siamo professionisti e dobbiamo guardare al campo, non permetto distrazioni, la squadra deve crescere costantemente e migliorare, sarebbe un errore quello di pensare di aver fatto qualcosa. Dobbiamo affrontare ogni gara con lo stesso piglio e determinazione".

C'è semmai più spazio per note sulla squadra: "Menez ha lavorato con la squadra, sta molto meglio. Micovschi è completamente guarito, vedremo se forzando può essere convocabile. Per Situm serve qualche giorno per smaltire il problema fisico. Chiaro che possono esserci soluzioni per cambiare atteggiamento in corsa. Il Cosenza può anche cambiare qualcosa, come visto nell'ultima gara, ma io lavoro sulla mia squadra e non modifico in base all'avversaria che incontriamo. Sto valutando sulle scelte dal 1', il gruppo è ancora eterogeneo, i nuovi acquisti vanno integrati al meglio, sono attento alle risorse, anche dal punto di vista fisico. Valuteremo tutto nell'ultimo allenamento".

Spazio quindi ai convocati, che non annoverano appunto Faty, Micovschi, Situm, mentre Menez è intanto tra i 25.

Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Guarna, Nicolas, Plizzari.

DIFENSORI: Cionek, Dalle Mura, Delprato, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Stavropoulos.

CENTROCAMPISTI: Bianchi, Chierico, Crimi, Crisetig, Folorunsho, Kingsley, Rivas.

ATTACCANTI: Bellomo, Denis, Edera, Menez, Montalto, Orji, Petrelli.