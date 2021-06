Reggina, caccia a un portiere per la prossima stagione: in pole c'è Vigorito del Lecce

Con Nicolas prossimo all’addio, come annunciato dal ds Taibi, la Reggina si guarda attorno alla caccia di un nuovo portiere per la prossima stagione. Secondo quanto riferito dall’edizione online della Gazzetta del Sud il club calabrese avrebbe per questo messo nel mirino Mauro Vigorito, estremo difensore classe ‘90 che nell’ultima stagione ha militato nel Lecce, dove ha collezionato appena una presenza in Coppa Italia, a cui è legato da un altro anno di contratto.