Reggina, incontri con Inter e Monza: sul piatto Rivas, Armellino e Nicola Rigoni

Incontro fra Inter e Reggina per il futuro di Rigoberto Rivas. A riportare la notizia sono i colleghi di SkySport che parla di un contatto fra le società che capire le modalità migliori per confermare il giocare in Calabria per la terza stagione consecutiva.

Sempre nelle ultime ore i dirigenti calabresi hanno pranzato con il ds del Monza Stefano Antonelli per parlare di due calciatori del club brianzolo: Marco Armellino e Nicola Rigoni nell'ultima stagione in prestito al Pescara.