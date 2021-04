Reggina-Reggiana, le formazioni ufficiali: Montalto sfida Kargbo. C'è Kirwan fra gli emiliani

vedi letture

Il tecnico della Reggina sceglie Montalto come riferimento offensivo con il trio formato da Situm, Folorunsho ed Edera alle sue spalle. Modulo più conservativo invece per Alvini che schiera Laribi a supporto di Kargbo. In mezzo al campo Libutti e Kirwan saranno i due esterni con Muratore ad affiancare Rossi e Varone. In difesa torna Rozzio. Queste le formazioni ufficiali della gara in programma alle 14:00 e valida per il 34° turno di Serie B:

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Crisetig, Bianchi; Situm, Folorunsho, Edera; Montalto. Allenatore: Baroni

Reggiana (3-5-1-1): Venturi; Rozzio, Ajeti, Yao; Libutti, Muratore, Rossi Varone, Kiwran; Laribi; Kargbo. Allenatore: Alvini