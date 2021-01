Reggina, Tempestilli: "Stiamo facendo tutto il possibile per prendere Iemmello"

Attivissima sul mercato la Reggina, con il Dg Antonio Tempestilli che, come riferisce citynow.it, ha parlato a Reggina TV: "Avere preoccupazioni fa parte della vita in generale, ma allo stesso tempo bisogna essere ottimisti e sono convinto che si può recuperare questa situazione. Dalla Serie A a scendere le finanze scarseggiano e noi cerchiamo di fare un mercato oculato nel tentativo di accontentare il nostro allenatore. Fino al momento tutto quello che ci ha chiesto è stato concluso positivamente dal nostro Ds Taibi. Iemmello ci interessa, stiamo facendo il possibile per portarlo a Reggio. Ci sono una serie di situazioni che portano a fare delle scelte, vedremo. Intanto abbiamo Denis, Petrelli, Montalto, Charpentier, Menez, non tutte le società hanno queste potenzialità. Comunque in generale dovrebbero arrivare centrocampista ed esterno offensivo, poi ci sono quelle situazioni che nascono all'improvviso. Il nostro presidente Gallo ha mostrato grande disponibilità. Mi chiama ogni giorno per avere novità ed il suo interesse è quello di chiudere il campionato in maniera più tranquilla. Poi ci sono le uscite, alcune sono state fatte, altre le stiamo discutendo con determinati calciatori, a tutti va detto comunque grazie".