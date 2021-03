Sebastiani parla di futuro: "Il Pescara non avrà mai problemi d'iscrizione in qualsiasi categoria"

vedi letture

Mentre il suo Pescara, oggi affidato alle cure di Gianluca Grassadonia lotta giornata dopo giornata per la salvezza, Daniele Sebastiani, presidente del club abruzzese torna a parlare di futuro. E lo ha fatto dalle colonne del quotidiano Il Centro: “Cessione? Se non arriva qualcuno al mio posto io resto, al momento. Ripeto: io ci sarò. Però una cosa voglio dirla con chiarezza. In qualsiasi categoria militerà, questa società il prossimo anno non avrà alcun problema di iscrizione. Tuttavia, il penso al presente e non guardo al futuro. Dobbiamo dare l’anima per salvarci. Ci sono davanti ancora tante partite e non possiamo pensare al futuro, ma solo alla corsa salvezza”.