Serie B, classifica marcatori: Coda (Lecce) fa il vuoto in attesa di Mancuso (Empoli)

vedi letture

Il centravanti del Lecce Massimo Coda non smette di segnare e col rigore decisivo contro il Pisa si porta a quota 21 gol in classifica marcatori, portandosi a +6 sull'inseguitore Leonardo Mancuso dell'Empoli, che per la seconda volta non è sceso in campo col suo Empoli. Sul podio sempre Francesco Forte del Venezia. Si porta al quarto posto Florian Ayè del Brescia, che aggancia a quota 11 Riccardo Meggiorini del Vicenza. Di seguito la classifica marcatori aggiornata:

21 reti: Coda (4, Lecce);

15 reti: Mancuso (1, Empoli);

12 reti: Forte (Venezia);

11 reti: Meggiorini (2, Vicenza); Ayè (Brescia);

10 reti: Diaw (2, Monza); Tutino (1, Salernitana);

9 reti: Ciofani (2, Cremonese); Aramu (3, Venezia); Marconi (2, Pisa); Valoti (2, Spal);

8 reti: La Mantia (Empoli); Mancosu (3, Lecce); Bajic (Ascoli);

7 reti: Gargiulo (Cittadella); Mazzocchi (Reggiana); Paloschi (Spal); Novakovich (Frosinone); Stepinski (1, Lecce); Gliozzi (Cosenza);

6 reti: Gytkjaer (2) e Frattesi (Monza); Folorunsho (Reggina); Vido (Pisa); Proia (Cittadella); Garritano (1, Chievo); Ciurria e Musiolik (Pordenone); Strizzolo (Cremonese); Sabiri (1, Ascoli)

5 reti: Dionisi (1, Ascoli); Torregrossa (2) (Brescia); Mancosu (3, Entella); Gucher (Pisa); Liotti (Reggina); Ogunseye (1, Cittadella); Boateng (3) e Mota Carvalho (Monza); Olivieri (Empoli); Djuric (2, Salernitana); Rodriguez (Lecce); Ndoj (Brescia); Ceter (1, Pescara);

4 reti: Margiotta, De Luca, Obi e Djordjevic (Chievo); Moreo, Haas e Matos (1) (Empoli); Parzyszek (1, Frosinone); Maistro, Dessena e Galano (1) (Pescara); Jagiello (Brescia); Carretta (Cosenza); Esposito e Di Francesco (Spal); Dalmonte (Vicenza); Fiordilino (Venezia); Mazzitelli (Pisa); Gaetano (Cremonese); Varone (1, Reggiana).