Serie B, Empoli all’ultimo respiro contro il Pordenone. Vincono anche Brescia e Monza

L’Empoli vince soffrendo e mantiene la vetta della classifica tenendo a distanza il Monza, anche lui vittorioso, che controsorpassa il Lecce al secondo posto. La squadra di Dionisi gioca quasi tutta la gara in superiorità numerica, espulso Falasco dopo appena sei minuti, riuscendo però a trovare la rete solo a due minuti dalla fine grazie a Matos. Vittoria più agevole invece per il Monza che si sbarazza della Reggiana con un gol per tempo: Carlos Augusto apre le danze al 12°, mentre Colpani le chiude all’84°. Vittoria anche per il Brescia che grazie al giovane Van de Looi coglie tre punti preziosi contro la Reggina allungando così la striscia positiva. Finiscono invece senza reti le sfide Chievo-Frosinone e Cittadella-Salernitana.

Di seguito il programma completo della ventinovesima giornata di Serie B:

Pisa-SPAL 3-0 (43' Marsura, 81' Mazzitelli, 92' Siega)

Entella-Cremonese 0-2 (48' Gaetano, 61' Castagnetti)

Cosenza-Vicenza 1-1 (8' Gliozzi, 51' Valentini)

Venezia-Lecce 2-3 (11' Pettinari, 46' [aut.] Lucioni, 50' e 71' [rig.] Coda, 57' Maleh)

Brescia-Vicenza 1-0 (46° Van de Looi)

ChievoVerona-Frosinone 0-0

Cittadella-Salernitana 0-0

Empoli-Pordenone 1-0 (88° Matos)

Monza-Reggiana 2-0 (12° Carlos Augusto, 84° Colpani)

ORE 21:00

Pescara-Ascoli