Serie B, Frosinone-Reggina: due squadre a caccia di riscatto

Frosinone e Reggina cercano il rilancio in questo 2021. I ciociari sono fuori dalla zona playoff, i calabresi, addrittura, sono in quella playout. La gara dello Stirpe è tra due formazioni a caccia di punti e di fiducia. La squadra di Nesta, con una gara da recuperare, sono noni in classifica con 26 punti, quella di Baroni, invece, ne ha solo 15. Nei 9 precedenti fra le due squadre in Serie B, gli amaranto sono in vantaggio con 5 vittorie, 2 pareggi e 2 affermazioni dei giallazzurri. Calcio d'iizio alle ore 14. L'arbitro è Serra della sezione di Torino.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Nelle ultime 4 gare i ciociari hanno ottenuto solo 2 punti. Fuori causa gli infortunati Ciano e Millico, Nesta punta al 3-5-1-1 con Rohden alle spalle di Novakovich. Probabile, comunque, diverse novità rispetto alla gara contro il Vicenza.