Serie B, il parziale del big match Empoli-Venezia: lagunari avanti per una rete a zero

vedi letture

Ha preso il via alle 19:00 la 25^ giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi domani in vista dell'imminente turno infrasettimanale.

Adesso in campo, l'atteso big match di giornata tra Empoli e Venezia, che hanno da poco concluso la prima frazione di gioco: 0-1 per gli ospiti, decide la rete di Mazzocchi, che poco prima della mezzora ha lasciato sul posto Parisi optando per un tiro-cross che si è insaccato sotto il sette alla sinistra di Brignoli.

Di seguito il programma della venticinquesima giornata:

GIA' GIOCATA

Reggiana-Salernitana 0-0

ORA IN CAMPO (parziale)

Empoli-Venezia 0-1 (26' Mazzocchi)

SABATO 27 FEBBRAIO

Cosenza-ChievoVerona

Cremonese-Frosinone

Pescara-Lecce

Pisa-Vicenza

Pordenone-Ascoli

SPAL-Reggina

Monza-Cittadella

Entella-Brescia