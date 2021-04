Serie B, la classifica aggiornata: la Salernitana accorcia su Lecce ed Empoli, rifiata l'Ascoli

Vola la Salernitana, brutta sconfitta per Monza e Lecce. Questa la classifica aggiornata di Serie B dopo le cinque gare delle 14 valide per il 33° turno e in attesa del verdetto di Frosinone-Cittadella (in corso):

Empoli 62 (31 gare)

Lecce 58 (33 gare)

Salernitana 57 (33 gare)

Monza 52 (33 gare)

Venezia 50 (32 gare)

SPAL 50 (33 gare)

Cittadella 46 (32 gare)

Chievo 45 (31 gare)

Brescia 44 (33 gare)

Cremonese 42 (32 gare)

L.R. Vicenza 41 (32 gare)

Reggina 41 (32 gare)

Pisa 40 (31 gare)

Frosinone 39 (32 gare)

Pordenone 37 (32 gare)

Ascoli 34 (33 gare)

Cosenza 32 (32 gare)

Reggiana 31 (33 gare)

Pescara 28 (33 gare)

Entella 22 (33 gare)