Serie B, lo slittamento del campionato non priverà i club dei nazionali impegnati all'Europeo

Il probabile slittamento del campionato di Serie B, la decisione sarà presa domani dal Consiglio di Lega B, non andrà a condizionare la partenza dei giocatori per le Nazionali in vista dell’Europeo in questa estate. I club cadetti quindi non rischiano di dover fare a meno di qualche elemento per dei match decisivi per la stagione. Come riferisce La Gazzetta dello Sport infatti anche con lo slittamento di qualche giornata i playoff e i play out terminerebbero prima del 28 maggio prossimo, data in cui i giocatori dovranno rispondere alle convocazioni delle varie Nazionali.