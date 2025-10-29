Serie B, Mantova-Catanzaro: sfida tra deluse al Martelli

Il turno infrasettimanale di Serie B entra nel vivo e allo Stadio Danilo Martelli va in scena la sfida tra Mantova e Catanzaro. I padroni di casa occupano al momento l'ultima posizione in classifica con cinque punti e hanno assoluta necessità di cambiare rotta. Dall'altra parte gli ospiti hanno trovato la prima vittoria stagionale contro il Palermo in casa, grazie alla rete di Cisse, riuscendo ad uscire dalla zona calda della classifica.

COME ARRIVA IL MANTOVA - Con soli cinque punti in classifica i Virgiliani si trovano in una situazione difficile, con la posizione di mister Possanzini che inizia a vacillare pericolosamente. Saranno in questo senso decisive la sfida di stasera e la prossima contro la Sampdoria per il futuro del tecnico. La partita di stasera rappresenta perciò un crocevia fondamentale per la stagione dei biancorossi.

COME ARRIVA IL CATANZARO - I giallorossi hanno invece rialzato la testa nella sfida più difficile, quella contro il temibile Palermo, in corsa per le zone altissime della classifica, facendo respirare mister Aquilani. I calabresi dopo un avvio con sei pareggi in altrettante partite, hanno subito due stop contro Padova e Monza. Adesso la necessità è quella di trovare continuità.