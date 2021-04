Serie B, più Chievo che Pisa nei primi 45''. Garritano segna in avvio, poi è super Gori

Un lampo di Garritano dopo appena tre minuti di gioco decide il primo tempo della sfida fra ChievoVerona e Pisa in campo per la 33^ giornata di Serie B. Palla dentro di Mogos per Canotto che taglia centralmente la difesa del Pisa e calcia sul primo palo, Gori respinge sulla testa di Garritano che anticipa Birindelli e porta avanti gli scaligeri. Gara vivace con occasioni da ambo le parti con il Chievo che sbatte su un ottimo Gori, miracoloso al 27° su Obi e Djordjevic in rapida sucessione, e il Pisa che cerca di rispondere senza però impegnare Semper.