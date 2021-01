Serie B, Pordenone-Lecce: scontro d'alta classifica al "Teghil"

Sarà lo stadio "Teghil" di Lignano Sabbiadoro ad ospitare il match d'alta classifica tra Pordenone e Lecce, due fra le squadre più in forma dell'ultimo periodo nel campionato di Serie B. In occasione della ventesima giornata (la prima del girone di ritorno), il calendario mette di fronte due formazioni in serie positiva da cinque gare: tre vittorie e due pareggi per i "Ramarri" (noni con 28 punti), due successi e tre X invece per i giallorossi (settimi in graduatoria a quota 30). In palio, per la compagine che riuscirà a spuntarla, un posto nella zona di vertice: si riparte dallo 0-0 maturato all'andata.

COME ARRIVA IL PORDENONE - Comincia una nuova avventura per i neroverdi senza Diaw, passato al Monza e "rimpiazzato" da Claudio Morra, arrivato nelle ultime ore dalla Virtus Entella: è proprio all'attaccante classe '95 che mister Attilio Tesser potrebbe già affidare le chiavi del reparto avanzato. Non ci sono dubbi sullo schema di gioco: si va verso la conferma del 4-3-1-2, probabilmente con la stragrande maggioranza degli interpreti della sfida pareggiata per 0-0 contro il Cosenza ad eccezione di Berra, espulso per doppia ammonizione in Calabria e dunque costretto alla pausa forzata.

COME ARRIVA IL LECCE - Sono ventidue i calciatori convocati da Corini per questa lunga trasferta in Friuli-Venezia Giulia: non ci sarà lo squalificato Tachtsidis, a cui vanno aggiunti gli infortunati Dermaku, Felici, Calderoni, Listkowski, Pettinari e Lo Faso. Nell'undici iniziale potrebbero esserci diverse novità rispetto all'ultima partita pareggiata contro l'Empoli: nella conferenza stampa della vigilia sono state confermate le presenze di Hjulmand e Zuta, possibile rientro dal 1' per Coda mentre è ancora in dubbio la situazione legata a Bjorkengren.