Serie B, recupero 8^ giornata: dopo 45' il Vicenza è in vantaggio 1-0 sul ChievoVerona

In campo quest'oggi Vicenza e ChievoVerona, in occasione del recupero dell'8^ giornata del campionato di Serie B: il match, che si sarebbe dovuto giocare lo scorso 21 novembre, fu rinviato a causa del Covid-19, che aveva decimato la formazione biancorossa.

Da poco terminati i primi 45', vivaci e molto equilibrati, e sbloccati solo in extremis da Gori, che porta in vantaggio la formazione di casa: gol del Lane che nasce con Beruatto che prende palla sulla trequarti, arriva al limite dell'area e calcia, trovando però il compagno a deviare la traiettoria è influenzata da una deviazione di Gori, che firma il vantaggio.

Di seguito, anche i risultati della relativa giornata del campionato:

Frosinone-Cosenza 0-2

Brescia-Venezia 2-2

Cittadella-Empoli 2-2

Lecce-Reggiana 7-1

Pordenone-Monza 1-1

Spal-Pescara 2-0

Ascoli-Virtus Entella 1-1

Reggina-Pisa 1-2

Salernitana-Cremonese 2-1