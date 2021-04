Serie B, Reggiana-Empoli: la cavalcata azzurra riparte dall'Emilia

Si alza il sipario sulla trentatreesima giornata di Serie B: il programma si apre alle 21 al "Mapei Stadium - Città del Tricolore" di Reggio Emilia con un simil-testacoda tra Reggiana ed Empoli. Padroni di casa terzultimi in classifica e al momento retrocessi direttamente in Serie C, ospiti in testa alla graduatoria e sempre più vicini alla promozione in Serie A: dirigerà il confronto il sig. Ghersini di Genova.

COME ARRIVA LA REGGIANA - Tornare alla vittoria è l'obiettivo principale della truppa granata, reduce da tre pareggi consecutivi (l'ultimo per 2-2 contro il Brescia) e a caccia di un bottino pieno che manca dal 20 febbraio scorso (0-3 con il Cittadella). Mister Alvini dovrà rinunciare a Gyamfi, Siligardi e Martinelli: nell'undici titolare, disposto con il 3-5-2, dovrebbero trovare spazio Ardemagni e Kargbo nel reparto avanzato con Libutti sulla corsia di destra e Lunetta su quella di sinistra. Per quanto concerne la linea difensiva, al momento i favoriti per sostenere il portiere Venturi sono Ajeti, Rozzio e Costa.

COME ARRIVA L'EMPOLI - La Mantia, Fiamozzi, Damiani e Moreo dovrebbero essere i quattro indisponibili nelle fila dei toscani: la società non ha comunicato né i convocati, né coloro che sono risultati positivi al Covid-19 nell'ultimo periodo dunque diventa praticamente impossibile ipotizzare un probabile schieramento della capolista, che torna in campo dopo oltre due settimane di inattività. In ogni caso, mister Dionisi dovrebbe mantenersi stabile sul 4-3-1-2 che ha consentito agli azzurri di fare un campionato di vertice fin dall'inizio della stagione: primo posto con un punto di vantaggio sul Lecce (e due partite in meno), per l'unico ko stagionale in B bisogna tornare al 1° novembre scorso (sconfitta per 2-0 in casa del Venezia).