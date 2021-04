Serie B, Reggina-Vicenza: sfida con vista play-off al Granillo

Dodicesima contro undicesima quest'oggi al Granillo. Una sfida tra due tecnici giochisti ed offensivisti, in terra calabrese, con Marco Baroni e Mimmo Di Carlo che dopo essersi allontanati non poco dalla zona scottante della classifica guardano, con un po' di spensieratezza in più, alla zona play-off che potrebbe avvicinarsi non poco con una vittoria.



COME ARRIVA LA REGGINA - Recupera Folonrusho, che potrebbe tornare sulla trequarti dal primo minuto. Menez probabile ala sinistra del 4-2-3-1, con Denis che spinge per scalzare Montalto. Edera a destra, anche se scalpita Okwonkwo. Per il resto, classico 11 per Baroni che giocherà la classica gara d'attacco.

COME ARRIVA IL VICENZA - Out Meggiorini, con Montini e Nalini che potrebbero avanzare dal ruolo di esterno a quello di centravanti. In caso di 4-3-1-2, Giacomelli dietro a Gori ed uno tra Longo e i due citati sopra. A centrocampo scalpita Pontisso, con Vandeputte, Da Riva e Agazzi tutti in cerca di continuità. In difesa, invece, Padella guiderà il reparto dei centrali.