Serie B, Salernitana-Empoli: i granata vogliono difendere il secondo posto

vedi letture

Allo stadio Arechi, oggi alle 14, andrà in scena Salernitana-Empoli, gara valida per 37esima giornata di Serie B. Ci avviciniamo dunque alla conclusione di questa incredibile stagione di Serie B. E se ormai l'Empoli ha già ufficialmente conquistato la promozione, a due giornate dal termine, i posti dal secondo al quarto sono ancora tutti in discussione.

COME ARRIVANO I PADRONI DI CASA - La Salernitana tre giorni fa contro il Pordenone, dopo i tre schiaffi ricevuti in casa dal Monza, è tornata al successo: 1-2 il risultato finale al Teghil. I granata si trovano così al secondo posto in classifica e dovranno conquistare assolutamente i tre punti, perchè Lecce e Monza, distanti solo due lunghezze, non sembrano avere alcuna intenzione di mollare. Ricordiamo comunque che i campani, prima di crollare tra le proprie mura contro i brianzoli, avevano inanellato tre vittorie di fila e questo fa capire il periodo di forma dei ragazzi di Castori.

COME ARRIVANO GLI OSPITI - L'Empoli non si gioca più nulla. I toscani, dopo il poker rifilato martedì al Cosenza, sono ormai a tutti gli effetti la prima squadra promossa nella massima serie. Bisogna dire, però, che gli azzurri non vincono un match in trasferta da quasi un mese: era il 9 aprile e la Reggiana veniva superata di misura, grazie alla rete decisiva di Matos. Questo dunque potrebbe trasmettere ulteriori stimoli agli uomini di Dionisi, per chiudere in bellezza questa stagione.