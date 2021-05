Serie B, Venezia-Cittadella: niente calcoli, al Penzo si gioca per la serie A

Nessun calcolo matematico. Il Cittadella deve vincere con due gol di scarto per poter andare in serie A. Gli uomini di Venturato cercano l'impresa dopo la sconfitta interna di domenica, ma il Venezia ha una sola missione: tornare nella massima serie. Non sarà una gara semplice, una finale di ritorno dei playoff di serie B nasconde parecchie insidie. Ma i padroni di casa vogliono assolutamente compiere il salto di categoria. Due filosofie di gioco differenti, due allenatori che hanno mostrato le loro caratteristiche, due squadre per un sogno solo. Al Penzo di Venezia ci si gioca la promozione, un traguardo non adatto ai cuori deboli.

COME ARRIVA IL VENEZIA - "Siamo concentrati e sul pezzo, abbiamo faticato tanto per arrivare fino a questo punto facendo un’annata straordinaria per tanti motivi, indipendentemente da come andrà". Mister Zanetti suona la carica in conferenza stampa e ha pienamente ragione: percorso netto per i veneziani fino a questo momento nei playoff di categoria. Vittoria contro il Chievo al primo turno e qualificazione alla finale ottenuta contro il Lecce. Un andamento costante vista anche l'ultima sconfitta: dopo la sosta dovuta al covid il Venezia non ha più perso. Si va verso la conferma del 4-3-3 con il tridente composto da Aramu, Forte e Di Mariano.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Il doppio confronto col Monza ha evidenziato i limiti di un Cittadella che ha cercato in tutti i modi di evitare l'eliminazione, ma il ko nella gara d'andata pesa parecchio. Gli uomini di Venturato hanno però dimostrato di sapere reagire anche nei momenti complicati, come evidenziato dal tecnico: "A Benevento facemmo una grande partita con l’atteggiamento giusto, domani sarà una partita difficile contro una squadra di grande valore. In questo momento il Venezia ha un netto vantaggio, ma cercheremo di ribaltare il risultato". Per farlo l'allenatore dei veneti avrà a disposizione tutta la rosa, Benedetti ha recuperato dal problema al tallone delle ultime gare. Per poter cercare il miracolo gli amaranto si affideranno a Baldini, l'uomo della provvidenza contro il Monza. Nella gara d'andata coi brianzoli ha segnato una tripletta, ora vuole trascinare i suoi in serie A.