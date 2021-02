Serie B, Vicenza-Monza: torna Balotelli, Brocchi vuole vincere. Ma attenzione ai biancorossi

Quattro pareggi da una parte e tre dall’altra, tutto considerando le ultime cinque sfide. Momento simile ma classifica diametralmente opposta per Vicenza e Monza: i padroni di casa sono in dodicesima posizione, ancora a caccia della propria identità. Secondo posto per la squadra brianzola, reduce dall’1-1 contro l’Empoli: le ambizioni promozioni restano, ma ora gli uomini di Brocchi vogliono tornare a vincere per potersi mettere di nuovo in scia e sognare la serie A.

COME ARRIVA IL VICENZA - La squadra di Di Carlo arriva comunque da una vittoria importante sul campo del Pordenone (2-1 il risultato finale, ndr). Prova di carattere che dovrà essere ripetuta anche nella sfida interna di questa sera dopo un periodo decisamente altalenante.

"Il nostro sogno è quello di fare l’impresa contro questa grande squadra che ha elementi di categoria superiore come Boateng e Balotelli, che farebbero la differenza anche in A. Noi dobbiamo giocare come sappiamo, compatti, aggressivi, con quel coraggio che abbiamo visto nelle ultime gare", queste le parole del tecnico dei vicentini. Tornano a disposizione Grandi e Rigoni, mentre mancheranno all’appello Ierardi, Nalini, Da Riva e Dalmonte. Si va verso la conferma del 4-3-1-2, da capire se in attacco verrà schierata la coppia Longo-Jallow.

COME ARRIVA IL MONZA - Gli utlimi tre punti sono arrivati nella trasferta di Brescia, ora i brianzoli devono ritrovare il successo dopo alcuni passaggi a vuoto. Oltre i quattro “segni X” bisogna anche sottolinerare la striscia positiva iniziata dal 22 dicembre contro l’Ascoli, con otto gare senza sconfitte.

"Dobbiamo mettere in campo i giocatori che stanno bene e chi sarà chiamato in causa mi dovrà mostrare quanta voglia e carattere hanno, mi aspetto delle risposte", ha confermato Brocchi alla vigilia della sfida sulla domanda relativa al modulo. Torna nei convocati Mario Balotelli - ultima e unica partita in casa contro la Salernitana - assente Boateng: l’ex Milan osserverà un turno di riposo. Da capire quale sarà lo schieramento tattico, ma se il numero 45 starà bene scenderà in campo dal primo minuto.