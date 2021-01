Serie B, Vicenza-Venezia: derby veneto al "Menti" per aprire il girone di ritorno

Fischio d'inizio alle 21. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Derby veneto per aprire il girone di ritorno. Le attenzioni della ventesima giornata saranno rivolte alla gara del "Menti" fra Vicenza e Venezia che darà il via al weekend calcistico in Serie B. La squadra di Paolo Zanetti si trova ai bordi della zona playoff. I lagunari infatti hanno 28 punti a pari merito con il Pordenone ma, se il campionati finisse adesso, sarebbero fuori dagli spareggi promozione in virtù dello scontro diretto perso contro i ramarri friulani. I biancorossi invece cercano i tre punti per mettere fieno in cascina per tenere a distanza una zona salvezza che nelle ultime giornate è diventata avvincente con nove squadre racchiuse in sette punti: dai 21 di Vicenza e Brescia ai 14 dell'Ascoli fanalino di coda.

COME ARRIVA IL VICENZA - Andamento molto altalenante per i biancorossi in campionato. Dopo una parte centrale dove hanno perso una volta in nove incontri, la squadra di Mimmo Di Carlo ha raccolto cinque punti nelle successive sei, vincendo solo contro il Brescia, pareggiando contro Chievo e Frosinone e perdendo contro Lecce, Entella e Reggiana. Mimmo Di Carlo ritrova Rigoni e Padella per il match di questa sera mentre in attacco potrebbe giocare Samuele Longo dal primo minuto al fianco di Meggiorni, anche se non è al top.

COME ARRIVA IL VENEZIA - I lagunari hanno rialzato la testa nell’ultima partita del girone di andata superando al "Penzo" il Cittadella per 1-0 tornando al successo dopo un mese e mezzo. Nelle precedenti sei partite gli arancioneroverdi avevano raccolto solo quattro pareggi contro SPAL, Cosenza, Chievo e Pisa e perdendo in casa contro la Salernitana e a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone. Nel 4-3-1-2 di Zanetti dovrebbe essere confermato il tandem formato da Esposito e Forte con Aramu ad agire sulla trequarti.