Serie B, Zurkowski risponde a Birindelli: il derby toscano tra Pisa ed Empoli finisce 1-1

Finisce 1-1 il derby toscano tra Pisa ed Empoli, valido per la 24esima giornata di Serie B. In vantaggio grazie al gol di Birindelli, il Pisa viene raggiunto nel finale di gara dalla rete di Zurkowski, che regala un punto ai biancazzurri. La squadra di Dionisi dunque non riesce nella fuga in classifica, raggiungendo quota 45 punti, a +3 dal Monza vincente contro il Chievo. Il Pisa invece resta stabile a metà classifica, raggiungendo quota 32.